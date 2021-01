Wygodna rączka do odkurzacza centralnego

Aby odkurzanie było naprawdę proste i przyjemne, bardzo ważny jest dobór odpowiednich akcesoriów.

Czym powinna charakteryzować się rączka do odkurzacza centralnego?

Aby korzystanie z systemu centralnego odkurzania było wygodne i proste, koniecznie jest skompletowanie odpowiedniego sprzętu i akcesoriów. Jednym z ważniejszych elementów jest rączka do odkurzacza centralnego. Powinna być przede wszystkim lekka, wygodnie leżeć w dłoni i pasować do wszystkich wybranych przez nas akcesoriów. To właśnie do niej podłączmy węża lub specjalne szczotki. Możemy również zdecydować się na rączkę z przyciskiem on-off. Warto przed zakupem sprawdzić, czy będzie kompatybilna z akcesoriami, które zamierzamy do niej dokupić.

Rączka 2G Alliance do odkurzacza centralnego

Bardzo uniwersalna rączka do odkurzacza 2G Alliance umożliwia szybki i samodzielny jej montaż. Rączka ta, ma wyjście owalne, a nie jak większość innych modeli - okrągłe. Dzięki temu pasują do niej wszystkie akcesoria Alliance (do innych konieczne jest użycie specjalnego adaptera). Jest to jednak z najczęściej wybieranych i praktycznych rączek do odkurzaczy centralnych Beam.